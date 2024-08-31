В преддверии Дня знаний в Подмосковье завершили проверку школьных территорий

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перед началом нового учебного года проверили состояние прилегающих к учебным заведениям территорий на предмет соответствия.

Зампред правительства– министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов отметил, что все, что касается детей, должно быть готово к 1 сентября, в том числе и территории вокруг школ. Безопасность, чистота и благоустроенность — обязательные требования.

Подчеркнем, что инспекторы проверили более тысячи двухсот зон, прилегающих к образовательным учреждениям во всех муниципалитетах. Было зафиксировано четыреста два нарушения, 80% из которых уже устранены. Оставшиеся взяты под контроль отраслевых специалистов ведомства.

В ведомстве также уточнили, что в День знаний, помимо традиционной торжественной линейки и поздравлений, для первоклассников пройдут уроки чистоты, организованные ведомством. На них инспекторы расскажут школьникам о правилах поведения на детских площадках и пользе раздельного сбора отходов.