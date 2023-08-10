В Приамурье был арестован мужчина, собиравшийся воевать за ВСУ

Благовещенский суд сообщил об аресте жителя Приамурья, планировавшего воевать за ВСУ. Мужчина был арестован на 2 месяца, он обвиняется в госизмене. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

В сообщении суда сообщается, о том, что мужчина будет арестован на 2 месяца во избежание его бегства от суда и следствия. Сейчас производятся свод и закрепление доказательств, говорится в сообщении суда.

Недавно сообщалось, что на жителя Благовещенска было заведено уголовное дело по статье о госизмене. Спецслужбы считают, что подозреваемый готовился вступить в ряды ВСУ для дальнейшего участия в боевых действиях.

Накануне тамбовский суд арестовал местного жителя, собиравшегося присоединиться к ВСУ. Он собирался попасть на Украину через Турцию. Он уже задержан и пробудет под стражей до 13 сентября.