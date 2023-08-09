В Приамурье пропавшего подростка ищут 55 человек

Как сообщает агентство «РИА Новости» , утром в среду, 9 августа, в селе Асташиха пропал подросток. На его поиски отправились более пятидесяти человек.

Об этом стало известно благодаря Амурскому центру гражданской защиты и пожарной безопасности. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства в социальных сетях.

Известно, что несовершеннолетнего сначала направились искать в районе бурейского села Асташиха, а именно – неподалеку от заброшенной фермы. Именно там в последний раз видели несовершеннолетнего.

На данный момент идет тщательный поиск, ведется проверка всех домов, чердаков, а также сеновалов. К поискам присоединился кинолог с собакой, а также другие специалисты и родственники пропавшего.