В Приамурье выделили почти 11 млрд рублей на ремонт дорог и мостов

Как пишет KP.RU , дорожная кампания в текущем году прошла с успехом. Соответствующее заявление сделал Василий Орлов – он является главой Амурской области. По его словам, почти что все запланированные работы завершены.

Также губернатор сообщил о планах на будущее. Оказывается, что в последующие периоды начнется активное взаимодействие с Федерацией. Как отметил Орлов, «есть несколько поручений Президента в части ремонта основных дорог региона». Но и этим регион не ограничивается.

Стало известно, что в Приамурье с таким же успехом реализуется областная программа по освещению населенных пунктов и реконструкции сельских дорог. По мнению местных жителей, она довольно эффективна. Уже в 2024 году будут обновлены центральные улицы в девяти селах Приамурья.

Напомним, ранее мы писали о том, что ремонт дорог Подмосковья, по состоянию на 23 сентября, выполнен более чем на 90% от годового плана.