В пригородах Парижа пометили звездами Давида дома, где проживают евреи

В парижских пригородах Сент-Уан и Обервилье неизвестные пометили звездами Давида дома, в которых проживают еврейские семьи, пишет Parisien.

Рисунки выполнены через трафарет краской из баллончиков.

Мэр города Сент-Уан Карим Буамран заявил, что нет сомнений в том, что выходка носит антисемитский характер. Власти немедленно приступили к удалению гексаграмм.

С момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке французские власти запрещают проведение пропалестинских акций. Однако это не спасает от участившихся случаев антисемитизма. В Сен-Сен-Дени магазин был обклеен надписями «Свободная Палестина», а мемориал Шоа в Дранси стал объектом телефонных угроз.

Всего, начиная с 7 октября, Министерство внутренних дел зарегистрировало 819 антисемитских акций и произвело 414 арестов.