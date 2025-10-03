В Приморье сотрудник полиции полгода ездил на угнанном арестованном авто

В Уссурийске Приморского края сотрудник полиции угнал автомобиль, который находился под арестом. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash сообщила «Газета.Ru».

Правоохранитель в течение более чем шести месяцев беспрепятственно использовал чужое транспортное средство для личных поездок.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста, однако прокуратура намерена обжаловать это решение и добиваться помещения обвиняемого в следственный изолятор (СИЗО).

Этот инцидент произошел на фоне другого резонансного случая во Владивостоке, где бывший сотрудник Следственного комитета России (СКР) также угнал автомобиль, повредив при этом несколько объектов.

