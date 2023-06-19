В профессиональный праздник медики Каширы получили поздравления и подарки

Вчера в России отметили День медицинского работника. В честь праздника в Кашире в ДК имени В.И. Ленина провели большое торжественное мероприятие

Поздравить представителей самой гуманной профессии сюда приехал депутат Мособлдумы Андрей Голубев. А также и.о. замглавы администрации городского округа Кашира Владимир Марухин, председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, главный врач ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» Юрий Володин, депутат окружного Совета депутатов Максим Обойдов.

Первой слова признательности услышала ветеран Великой Отечественной войны Вера Панова, которая большую часть жизни проработала акушером-гинекологом в каширской больнице и роддоме.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Кашира ]

Работники здравоохранения получили в этот день многочисленные благодарности и почетные грамоты от имени главы городского округа Кашира Николая Ханина, от Мооблдумы и муниципального совета депутатов.

Своими выступлениями поздравили медиков и каширские артисты.

Напомним, сегодня медики Каширской центральной больницы обслуживают порядка 63 тыс. жителей округа. Люди могут лечиться в стационаре на 350 коек и в амбулаторной службе на 405 посещений. Кроме того, пациентов принимают 4 амбулатории и 9 фельдшерско – акушерских пунктов.