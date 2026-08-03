«В пролом видно небо»: как пенсионеры в Ростове выживают в разрушенных ураганом домах
Акценты: пенсионеры в Ростове выживают в разрушенных ураганом домах
После стихийного бедствия в Ростове-на-Дону пострадавшие жители сразу нескольких районов города оказались один на один с масштабными разрушениями. Власти и управляющие компании не спешат оказывать помощь, из-за чего горожане вынуждены самостоятельно организовывать штабы и разбирать завалы, пишет «Акценты».
- СНТ «Ростсельмашевец» (7-й Есаульский переулок): Сильный ветер полностью снес кровлю частного дома. Часть конструкции провалилась внутрь помещения. В доме проживают пожилые люди, которые не в состоянии убрать тяжелые завалы без сторонней помощи.
- Переулок Солнечный, 3: На жилой дом обрушилась сорванная кровля соседнего здания, проломив крышу, потолок и повредив несущие балки.
- Улица Грисенко, 26: Упавший дымоход разрушил крышу двухэтажного дома, верхние квартиры затапливает дождевой водой, здание обесточено. В управляющей компании от ремонта отказались, а районная администрация предложила жильцам собрать деньги на восстановление самостоятельно, несмотря на регулярные взносы за капитальный ремонт.
- Гражданская самоорганизация: Не дождавшись содействия служб и компенсаций, ростовчане объединяются в общественные штабы, проводят субботники, распиливают упавшие деревья и расчищают завалы.