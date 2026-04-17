В Прощеную пятницу сызранцы посетили храм, где ранее иконы крушили вандалы

Сегодня, 17 апреля, православные верующие отмечают Прощеную пятницу — особый день, когда, как и накануне Великого поста, принято просить друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем войти в пасхальный период. В этот же день церковь празднует память иконы Божией Матери «Живоносный источник». Для сызранского храма Рождества Христова этот образ имеет особое, драматическое значение, передает портал « Маленькая Сызрань ⁠».

Как напоминают местные краеведы, в двадцатые годы прошлого века, когда церковь была закрыта, старинная икона «Живоносный источник», некогда бывшая одной из главных святынь храма, была утрачена — церковное убранство подверглось разграблению. Спустя столетие, в 2023 году, в приходе решили исправить эту историческую несправедливость и заказали новый список именно этого образа. Иконописец покрыл икону сусальным золотом, а средства на ее создание собирали всем миром.

При создании святыни был учтен и печальный опыт осени 2023 года, когда в храм через разбитое окно проникли вандалы, сорвали со стены распятие и принялись крушить другие иконы. После этого случая для новой иконы, на которую жертвовали горожане, была обеспечена дополнительная защита. Сегодня у жителей Сызрани есть особый повод помолиться перед этим выстраданным образом. По традиции, в сам праздник в храмах проходит освящение воды, которую прихожане затем уносят домой, чтобы пить, умываться и окроплять жилище. В храме Рождества Христова утром уже состоялась исповедь, сейчас проходит Божественная литургия и чин водосвятия.

Согласно народным обычаям, в Прощеную пятницу не принято заниматься тяжелой работой и посещать кладбища. Вместо этого день следует посвятить молитве и общению с близкими. Например, существовала традиция, по которой молодые супруги навещали родителей жены.