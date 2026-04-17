В Прощеную пятницу сызранцы посетили храм, где ранее иконы крушили вандалы
Сегодня, 17 апреля, православные верующие отмечают Прощеную пятницу — особый день, когда, как и накануне Великого поста, принято просить друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем войти в пасхальный период. В этот же день церковь празднует память иконы Божией Матери «Живоносный источник». Для сызранского храма Рождества Христова этот образ имеет особое, драматическое значение, передает портал «Маленькая Сызрань ».
Как напоминают местные краеведы, в двадцатые годы прошлого века, когда церковь была закрыта, старинная икона «Живоносный источник», некогда бывшая одной из главных святынь храма, была утрачена — церковное убранство подверглось разграблению. Спустя столетие, в 2023 году, в приходе решили исправить эту историческую несправедливость и заказали новый список именно этого образа. Иконописец покрыл икону сусальным золотом, а средства на ее создание собирали всем миром.
При создании святыни был учтен и печальный опыт осени 2023 года, когда в храм через разбитое окно проникли вандалы, сорвали со стены распятие и принялись крушить другие иконы. После этого случая для новой иконы, на которую жертвовали горожане, была обеспечена дополнительная защита. Сегодня у жителей Сызрани есть особый повод помолиться перед этим выстраданным образом. По традиции, в сам праздник в храмах проходит освящение воды, которую прихожане затем уносят домой, чтобы пить, умываться и окроплять жилище. В храме Рождества Христова утром уже состоялась исповедь, сейчас проходит Божественная литургия и чин водосвятия.
Согласно народным обычаям, в Прощеную пятницу не принято заниматься тяжелой работой и посещать кладбища. Вместо этого день следует посвятить молитве и общению с близкими. Например, существовала традиция, по которой молодые супруги навещали родителей жены.