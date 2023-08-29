В Пуровском районе ЯНАО юные тундровики добираются в школы на вертолетах

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , к местам обучения будут перевезены 219 детей и подростков прямиком из оленеводческих стойбищ. Известно, что еще 243 ребенка смогут добраться до образовательных учреждений благодаря помощи родных.

В администрации муниципалитета отметили, что за всю историю существования Пуровского района именно этот год стал самым выдающимся по количеству первоклассников. В 2023 году 128 школьников первый раз придут в школу. Также в 4-ех муниципальных интернатах 1300 девочек и мальчиков будут осваивать школьную программу.

Стоит отметить, что очень важно создавать все необходимые условия для того, чтобы дети смогли получить качественное, доступное и бесплатное образование.