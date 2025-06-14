В Пушкино чествовали специалистов социальной сферы

Среди награжденных: сотрудники Окружного управления социального развития №27 Министерства социального развития Московской области, работники семейного центра поддержки семьи и детства «Ступени», а также Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский».

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

В честь профессионального праздника, который в Российской Федерации отмечается 8 июня, было организовано мероприятие, в рамках которого социальные работники получили благодарственные письма и почетные грамоты. Ольга Жданова, заместитель главы округа Пушкинский, курирующая социальную сферу, выразила признательность сотрудникам за их сложный, но жизненно необходимый труд.

«Социальный работник — это не только про профессионализм, это про большое сердце, про чуткую душу, про ежедневный подвиг милосердия. Каждый из вас пронизан этими качествами насквозь, и мне очень искренне хочется вам пожелать слышать благодарности больше в работе», — отметила Ольга Жданова.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

В ходе мероприятия были высказаны слова признательности ветеранам службы за многолетний опыт и мудрость, сотрудникам центров помощи за поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, специалистам по работе с детьми за теплоту и заботу, всем, кто оказывает поддержку пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями, — за терпение и сострадание.

Михаил Ждан, депутат Московской областной думы, также присоединившийся к поздравлениям, выразил благодарность социальным работникам округа за стойкость, доброту и самоотверженность.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Я хочу сказать вам большое спасибо за ту важную и нужную работу, которую вы проводите каждый день. Вы идете к людям, которые в этом особо нуждаются, нуждаются в помощи, поддержке, простом человеческом участии», — сказал Михаил Ждан.

В зале царила атмосфера душевности, признания и уважения к тем, кто посвятил себя служению обществу.