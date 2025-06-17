В Пушкино отметили 3-летие со дня создания движения «5 верст»

Организаторы «5 верст Пушкино» пригласили всех желающих отметить это событие, призывая прийти всей семьей и с близкими. Формат мероприятия предполагал праздничную одежду — яркие костюмы и позитивные цвета с преобладанием оранжевого.

Фото: [ «5 верст Пушкино» ]

«5 верст» — это бесплатные неформальные пробежки на 5 километров по утрам в субботу в парках и на набережных по всей стране. Это не соревнование, дистанцию может преодолеть любой, независимо от уровня подготовки. Мы рады видеть всех: профессиональных спортсменов, любителей бега, школьников, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и просто тех, кто предпочитает скандинавскую ходьбу.

После финиша, как обычно, можно пообщаться за чашкой чая и угощениями, где завязываются новые знакомства, общение и крепкая дружба, которая заставляет возвращаться снова и снова», — отмечают организаторы пробежек.

Фото: [ «5 верст Пушкино» ]

Несмотря на пасмурное и дождливое утро, несколько десятков участников предпочли уютные одеяла бодрящей пробежке под моросящим дождем. После финиша для всех желающих был организован мастер-класс по росписи спортивных фишек в кафе на набережной. Для участия в забегах «5 верст» необходимо зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта.