В Пушкино оценили новый тротуар, созданный с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями

Создание пешеходной зоны уже завершено, однако работы на объекте продолжаются, что позволяет внести необходимые коррективы перед сдачей проекта. Нина Ушакова, уполномоченный главы Городского округа Пушкинский, совместно с активистами общественной организации «Виктория», помогающей детям-инвалидам, провела проверку тротуара на соответствие требованиям доступной среды.

Главным специалистом по оценке стала 24-летняя Ксения Яснова, страдающая тяжелой формой ДЦП и использующая кресло-коляску с рождения. В процессе инспекции также присутствовали мать Ксении, Ирина Яснова, и руководитель организации «Виктория», Эльвира Вишневская.

«Прошли мы с девушками около километра и совсем не устали, настолько удобная дорога была под ногами. Комфортно себя чувствовала и Ксения, а также Ирина, которая управляла креслом дочери. Асфальтовое покрытие тротуара ровное, без видимых изъянов и не создающее вибрации. Уклон дороги корректный и в пределах нормы. Приятно удивили утопленные в землю бордюры. Как отметила Эльвира Вишневская, бордюрный камень – ключевое препятствие на дороге для инвалида-колясочника, поэтому пониженный бордюр – это большой плюс для комфортного передвижения», - прокомментировала Нина Ушакова.

По словам Ушаковой, несмотря на положительные впечатления, комиссия выявила отдельные участки, где высота бордюрного камня оказалась излишней. Эти замечания были переданы подрядной организации, ответственной за строительство. Особое внимание также было уделено специально оборудованной парковке, которая спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан. Места для парковки инвалидов расположены вдоль дороги, ориентированы на пользователей кресел-колясок, что подтверждается их размерами.

Завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 20 июня.