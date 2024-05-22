В Пушкино покрасили пешеходный мост, а в Ивантеевке отремонтируют брусчатку

В период с 20 по 24 мая в Пушкинском будут выполнять различные работы, ориентированные на благоустройство округа. Согласно данным телеграмм-канала администрации Городского округа Пушкинский, до конца текущей недели в Ивантеевке выполнят ремонт дороги из брусчатки, а в Красноармейске — скосят траву. В Пушкино покрасили пешеходный мост.

«Продолжаем публиковать часть работ, которые будут проведены на территории округа за эту неделю», — говорится в сообщении.

Пешеходный мост, который покрасили в Пушкино, расположен на Надсоновской улице. В Ивантеевке до конца текущей недели отремонтируют брусчатку, которая выложена по Центральному проезду возле дома № 1, работы уже ведутся.

Траву скосят в Красноармейске. Работы проведут вблизи домов № 3 и 5, расположенных по улице Ленина. В телеграмм-канале администрации Городского округа Пушкинский после завершения работ будет опубликован видео-отчет.

Работы выполняют в рамках проекта «План добрых дел», задача которого — создать комфортные условия для проживания жителей Городского округа Пушкинский.