В Пушкино праздничным концертом открыли Клуб любителей городского романса

Несколько лет назад клуб уже функционировал на территории Городского округа Пушкинский. Перезапуск проекта посвятили 225-летию со дня рождения русского поэта и писателя Александра Пушкина. На праздничном концерте выступила, в частности, народная артистка России, лауреат государственной премии президента РФ Лариса Курдюмова.

«Сегодня в Доме культуры „Пушкино“ открылся Клуб любителей городского романса. Ранее этот проект развивался два сезона подряд в Гостевом доме Владимира Смирнова, где продолжал лучшие традиции дачного Пушкино минувших столетий. Мне очень захотелось возродить это начинание, потому что сейчас ни на телевидении, ни на концертных площадках практически не звучат романсы. А ведь они — подлинные жемчужины русской культуры. Это трагические и веселые рассказы о жизни и о любви, каждый из которых по-своему ценен. Огромный репертуар романсов смогут представить артисты, приезжающие на наши концерты в Пушкино», — рассказала ведущая Клуба любителей городского романса, заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь.

Спикер отметила, что для гостей мероприятия исполнили камерные произведения Александра Пушкина композиторов Александра Даргомыжского, Михаила Глинки, Дмитрия Аракишвили, Георгия Свиридова, Петра Ильича Чайковского, Николая Римского-Корсакова, а также были представлены сцены из оперы «Пиковая дама» и «Евгений Онегин».

«Особенно почетно, что на открытие клуба приехала оперная певица, солистка оперы Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Лариса Курдюмова. Она рассказала о том, как сейчас проходят концерты и о своих встречах с великой русской оперной певицей Еленой Образцовой, ученицей которой была», — добавила Екатерина Житарь.

Певец-доктор Кирилл Барашкин выступил в черной накидке, которая принадлежала знаменитой оперной певице Елене Образцовой. Он не скрывал своей радости от того, что принял участие в открытии клуба.

«Я спел именно ту партию, которую она исполняла на протяжении полувека — это партия графини из оперы Петра Чайковского „Пиковая дама“. И очень благодарен людям, которые не остались равнодушными и пришли разделить с нами этот праздник музыки и души», — сказал Кирилл Барашкин.

Оперная певица Лариса Курдюмова завершила праздничный концерт исполнением песни «Телега жизни».

«Я рада, что сегодня здесь открылся Клуб любителей городского романса, потому что именно сейчас людям просто необходимо слушать и слышать красоту слов, музыки и голосов. Сегодня здесь все сошлось — прекрасный зал, яркие артисты и шикарная публика. В Пушкино культурная жизнь бьет ключом, и пусть так будет всегда», — отметила Лариса Курдюмова.

Жителей и гостей Пушкино старше 16 лет приглашают на концерты, которые будут проводить в Пушкино не чаще одного раза в месяц.