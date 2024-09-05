В Пушкино продолжается активное строительство новой детской поликлиники на 400 посещений в смену

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Пятиэтажное здание в Пушкино в проезде Розанова продолжает приобретать облик будущей детской поликлиники.

Глава горокруга Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что сейчас происходит на объекте, который повысит доступность медуслуг для населения.

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Как стало известно, строительные бригады подрядчика ведут прокладку внутриплощадочных дорог, осуществляют вынос инженерных сетей и устанавливают фундаментную плиту. Работы на объекте идут активно, подрядчик следит за процессом.

Стоит подчеркнуть, что новая детская поликлиника на Розанова станет больше действующей. Последняя рассчитана на 150 посещений, новая сможет принять 400 человек за смену.

В новой детской поликлинике на 9,4 тыс. кв.м обустроят педиатрическое и инфекционное отделения, кабинет здорового ребенка и кормления детей, зону для врачей, детские уголки, кабинет диагностики, неотложку, хирургические и стоматологические отделения, помещения для физиотерапии, ЛФК и восстановительного лечения. Также уместят в здании и дневной стационар.

Работы по строительству осуществляются в рамках национального проекта «Здравоохранение». Завершить возведение и открыть двери детской поликлиники в Пушкино планируется в 2025 году.