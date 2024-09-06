В Пушкино прошел митинг по случаю 83-й годовщины с начала блокады

О трагических событиях, произошедших более чем полвека назад, знает не только каждый петербуржец, но и вся страна. В том числе — и жители Городского округа Пушкинский.

Многие из них собрались у памятника защитникам блокадного Ленинграда на территории Троицкого храма в Пушкино, чтобы почтить память погибших. В торжественном митинге, приуроченном к 83-й годовщине с начала блокады, приняли участие юнармейцы и школьники, ветераны боевых действий, а также общественные деятели. Событие прошло в четверг, 5 сентября.

Особый отклик оно вызвало в душе уполномоченного главы Г.о. Пушкинский по г. Пушкино, с. Ельдигино и р.п. Правдинский Нины Ушаковой. Она отметила, что ветераны, пережившие блокаду в юном возрасте, сохраняют жизнелюбие, оптимизм и бодрость духа в наши дни, даже будучи уже в пожилом возрасте. Также Ушакова почтила память тех, кто не дожил до сегодняшних дней.

В администрации Городского округа Пушкинский напомнили о том, что блокада Ленинграда длилась целых 872 дня. В период с 8 сентября по 27 января 1944 года осажденный город боролся за право жить, справляясь с голодом и ежедневными бомбардировками.

Истории и судьбы людей, погибших и переживших ужасы блокады, не оставляют никого равнодушным. Те испытания, которые им пришлось пройти, говорят об их стойкости и силе духа, которые заслуживают огромного уважения и низкого поклона.