В Пушкино прошли семейные старты «Победа с Мамой» в честь Дня матери

В мероприятии приняли участие более 160 человек. А это –70 семей с детьми в возрасте от 6 до 14 лет (включая многодетные), о чем сообщили в пресс-службе Администрации Городского округа Пушкинский.

Атмосфера на татами была по-настоящему напряженной: каждая команда боролась за победу, но в конечном итоге главной наградой для всех стала дружба! Также участники получили памятные медали-паззлы, из которых можно собрать настоящую картину всей семьей.

Клуб единоборств «Содружество» активно работает в Пушкино с 1980 года. За это время там подготовили более 10 тыс. спортсменов. Среди них есть даже Чемпион Мира и Чемпион Кубка Европы. Дзюдоисты и самбисты также входят в состав сборной России. В общем, многие воспитанники клуба добились значительных успехов!