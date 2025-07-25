В Пушкино проверили состояние Центрального парка культуры и отдыха

В проверке приняли участие глава округа Максим Красноцветов, его заместители, представители депутатского корпуса округа и депутат Московской областной думы Михаил Ждан.

Целью мероприятия было выявление текущего состояния парка, включая дорожное покрытие, зеленые насаждения, санитарные зоны и другие элементы инфраструктуры.

В 2022 году в парке прошла масштабная реконструкция, после которой общественное пространство было полностью модернизировано. С тех пор парк продолжает развиваться и постоянно совершенствуется. За прошедшие годы появилось множество новых привлекательных зон для отдыха и развлечений, современные игровые комплексы для детей и удобные пешеходные дорожки. Сегодня это не просто зеленый уголок, а ключевое место притяжения, где регулярно проводятся масштабные мероприятия, в том числе областного значения.

Особое внимание уделено доступности парка для людей с ограниченными возможностями: специально оборудованные низкие барьеры и тактильная навигация обеспечивают комфортное пребывание для всех посетителей.

В настоящее время на территории парка ведется активное строительство нового скейт-парка и пампл-трека. Новая спортивная зона займет площадь около 1000 квадратных метров. На месте устаревшей деревянной конструкции появится современный скейт-парк с элементами различной сложности, рассчитанными на спортсменов с любым уровнем подготовки. Завершение работ запланировано на третий квартал текущего года.

Подводя итоги проверки, глава округа Пушкинский Максим Красноцветов признал, что парк содержится в хорошем состоянии, однако есть аспекты, требующие внимания и улучшения.