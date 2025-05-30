В Пушкино внедряют инновационную подсветку пешеходных переходов

Город постепенно оснащается новыми технологиями, которые дополняют традиционную разметку, делая ее более заметной в темное время суток.

«По инициативе главы округа мы запустили пилотный проект по установке направленной проекционной подсветки на пешеходные переходы. По отзывам жителей и опыту эксплуатации в вечернее время, мы убедились в ее эффективности, хорошей видимости на большом расстоянии и позитивном влиянии на эстетику города», - отметил заместитель главы округа Максим Прибытков.

Система автоматически активируется при включении уличного освещения, позволяя водителям замечать пешеходов на расстоянии до 150 метров.

«За последние три года, согласно данным Министерства транспорта, количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом сократилось на 8.6%. Сейчас мы устанавливаем новые, более крупные проекторы, которые обладают повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, таким как осадки и морозы, по сравнению с предыдущими моделями», - поделился представитель компании-подрядчика Владимир Дюков.

Световая «зебра» уже появилась в районе центрального городского парка Пушкино, а именно на подходах со стороны улиц Тургенева и Некрасова, возле ДК «Пушкино» на улице Некрасова, и на Московском проспекте в сегменте от ТЦ «ВИТ» до улицы 50 лет Комсомола.

Глава Пушкинского округа, Максим Красноцветов, подчеркнул, что установка проекционной подсветки пешеходных переходов является частью комплексной программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения на всей территории округа.