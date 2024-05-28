В Пушкино завершен ремонт дороги и тротуаров на улице Тургенева

В подмосковном Пушкино завершили ремонт автомобильной дороги и тротуаров на улице Тургенева.

Подрядчик ООО «РАПО» выполнял работы на участке автомобильной дороги, который начинается от улицы Вокзальной и заканчивается на улице Некрасова. Заказчиком работ выступило МКУ «Пушгорхоз».

Работы выполнили в рамках программы «Дороги Подмосковья», которая входит в президентский нацпроект «Безопасные качественные дороги».

«Нами выполнена замена покрытия тротуаров и проезжей части, а также бортового камня. Оборудованы парковочные места посредством их разметки. Напротив входа в Центральный парк размечены специальные парковочные места для инвалидов. Также нанесена разметка пешеходных переходов — на месте примыкания улицы Гоголя к улице Тургенева и в трех местах на самой улице Тургенева. В дальнейшем заказчик ремонтных работ установит около парковок дорожные знаки», — рассказал представитель подрядной организации ООО «РАПО».

Спикер добавил, что проезжая часть на этом участке составляет 434 метра. Общая площадь ремонта составила 6221 квадратный метр. При подсчетах специалисты учитывали парковочные площадки и примыкания. Площадь ремонта тротуаров составила 1668 квадратных метров.

Обновление дорожного полотна выполнила бригада из 10 специалистов. Для комфорта жителей работы были спланированы так, чтобы необходимости в перекрытии движения не возникало. На ремонт понадобился один месяц. Горожане положительно оценили изменения.