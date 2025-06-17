В Пушкинском автоинспекторы проводят уроки безопасности на дорогах для детей

16 июня в округе Пушкинский автоинспекторы УМВД России «Пушкинское», рамках акции «Детям Подмосковья — безопасные дороги!», провели комплекс уроков в школьных и дошкольных учреждениях.

Занятия были призваны освежить в памяти детей основные правила, необходимые для предотвращения несчастных случаев на дорогах.

Сотрудники полиции подробно рассмотрели с ребятами различные типы пешеходных переходов, разъяснили значение сигналов светофора и дорожных знаков. Особое внимание было уделено методам безопасного пересечения проезжей части, а также обсуждению потенциально опасных дорожных ситуаций.

Фото: [ Управление УМВД России «Пушкинское» ]

Полицейские обратили внимание на необходимость использования ремней безопасности и автокресел во время поездок на автомобиле. В заключительной части встречи дети получили возможность ознакомиться с автомобилями патрульной службы ГИБДД и узнать о повседневной работе автоинспекторов.

Госавтоинспекция систематически организует подобные мероприятия профилактической направленности, стремясь повысить безопасность детей на дорогах.