В Пушкинском округе модернизировали игровую площадку на улице Новая жизнь

В Красноармейске на улице Новой Жизни завершились работы по замене и модернизации детской игровой площадки, расположенной рядом с домами 14, 15, 17, 19 и 21.

Новое игровое пространство создано с учетом актуальных стандартов безопасности для детей. Также были установлены урны для мусора, удобные лавочки, городок с горкой и разнообразные игровые элементы.

Площадка огорожена и оборудована современным прорезиненным покрытием, которое максимально снижает риск травм. Путь к ней заасфальтирован.

Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на улучшение качества жизни и создание удобных условий для отдыха и развлечений жителей.

Всего будет установлено 19 площадок, 4 из которых – в ходе осуществления губернаторской программы «Модернизация ДИП». Четыре из них реализуют в 2024 году по следующим адресам: г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д.4; г. Красноармейск, ул. Пионерская, д. 6; г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 6; с. Ельдигино, д. 25. В прошлом году удалось заменить и обновить 6 площадок.