В Пушкинском рассказали детям об основных правилах пожарной безопасности

18 июня представители различных служб – инспекторы пожарного надзора, сотрудники полиции, спасатели «Мособлпожспас» (Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городскому округу Пушкинский, сотрудники ПСЧ-40, ВДПО, представители комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Г.о. Пушкинский), сотрудники Росгвардии и УМВД России «Пушкинское») – провели совместное мероприятие, направленное на обучение детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

Основная задача мероприятия заключалась в предоставлении юным участникам лагеря информации, необходимой для сохранения безопасности в случае возникновения пожара. Дети получили инструкции о том, как правильно вызвать пожарную службу, как безопасно эвакуироваться из помещений и как избежать паники.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

Значительный интерес у ребят вызвала возможность ознакомиться с пожарной техникой. Они внимательно изучали оборудование, узнавали о его функциональных особенностях и задавали вопросы профессиональным пожарным, интересуясь деталями их работы.

В завершение дня были продемонстрированы образцы спасательного оборудования и проведены практические занятия, позволяющие детям закрепить полученные знания на практике.