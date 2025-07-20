В рамках культурного обмена: Две замоташки в Нефтеюганске безнаказанно обнесли супермаркет

В Нефтеюганске две женщины, которые были в мусульманских платках, зашли в магазин с детьми. Они осмотрели помещение и начали совершать кражи. Об этом передает Телеграм-канал «Многонационал».

На глазах у своих детей они брали с полок магазина различные товары и прятали их в капюшон коляски, чтобы избежать обнаружения при досмотре сумок.

Вероятно, злоумышленницы не знают, что в большинстве торговых точек есть камеры наблюдения, которые фиксируют все происходящее, включая лица. Правда, толку от них в этом конкретном случае оказалось маловато.

«Думаете, их нашли и задержали? Нет. Спустя почти двое суток никакой реакции так и не последовало. Ни поисков, ни разбирательств, ни уголовного дела», — приводится в публикации.

В одном из местных пабликов было опубликовано видео, но через некоторое время оно неожиданно пропало. По словам авторов, скорее всего, это произошло из-за вмешательства представителей местной диаспоры, после чего публикация была стерта.

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