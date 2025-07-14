Володин анонсировал рассмотрение законопроектов об усилении контроля за мигрантами

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о скором рассмотрении законопроектов, направленных на ужесточение миграционного контроля в России.

По его словам, большинство иностранных граждан приезжает в страну за заработком и в зависимости от визового режима оформляет либо патент (для граждан безвизовых стран), либо разрешение на работу (для граждан визовых государств).

«Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания», — отметил Володин.

В настоящий момент патент обходится в 8-10 тыс. руб. в месяц и действует до года с обязательным продлением по истечении срока.

Володин сообщил, что предлагаемые поправки вводят новые государственные пошлины для иностранцев-трудовых мигрантов. Так, за выдачу, переоформление или продление патента и разрешения на работу придется заплатить 4,2 тыс. руб., за дубликат документа или внесение изменений в него — 2,1 тыс. руб.

Кроме того, законопроекты предусматривают введение или повышение сборов за другие миграционные услуги, включая постановку на учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства, продление срока временного пребывания и оформление транспортных средств.

Ранее Министерство труда России развеяло миф о привлечении одного миллиона индийских мигрантов в РФ.