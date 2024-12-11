В разграбленном дворце Башара Асада нашли таблетки от психических расстройств

Ворвавшиеся во дворец бывшего сирийского президента Башара Асада джихадисты обнаружили в его личном кабинете прописываемые при психических расстройствах лекарства. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что среди препаратов были найдены таблетки бензодиазепина, которые для лечения тревоги и бессонницы продаются исключительно по рецепту врача. Также были обнаружены различные книги.

«Среди книг и бумаг ушедшего с поста Асада нашли „Историю российских Вооруженных сил“, карту северо-восточной Сирии и биографию самого экс-президента», — говорится в сообщении издания.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город иобъявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин лично принимал решение о необходимости предоставления экс-президенту и его семье убежища в РФ. Встреча Путина с Асадом не внесена в ближайший официальный график президента РФ. Российские представители ищут способы для связи с сирийской стороной с целью обсуждения дальнейшей судьбы военных баз.

Ранее сообщалось, что в разграбленном дворце Асада нашли верблюда в драгоценных камнях и портрет Елизаветы II.