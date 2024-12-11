NYT: в разграбленном дворце Асада нашли верблюда в драгоценных камнях и портрет Елизаветы II

В президентском дворце сбежавшего в Россию экс-лидера Сирии Башара Асада в Дамаске, несмотря на то что он был сильно разграблен, обнаружили специальную комнату для подарков, часть из которых мародеры не успели вынести, пишет The New York Times.

Как утверждает американское издание, в комнате обнаружили полуметровую статую украшенного драгоценными камнями верблюда. Рядом с ним нашли золотую скульптуру старинного замка из Саудовской Аравии. Кроме того, журналисты NYT увидели там украшенный флагом Сирии чайник Chateau от Villeroy & Boch и коллекционные тарелки из того же набора.

«Там был верблюд ростом в два фута с седлом, украшенным драгоценными камнями, золотой замок из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре и фотография королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа», — сообщает NYT.

Сообщается, что во многих офисах президентского дворца стараниями мародеров исчезли телевизоры. В настоящее время пол гигантского конференц-зала буквально завален различными картонными коробками, в которых еще совсем недавно хранились различные ценные вещи.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин лично принимал решение о необходимости предоставления экс-президенту и его семье убежища в РФ. Встреча Путина с Асадом не внесена в ближайший официальный график президента РФ. Российские представители ищут способы для связи с сирийской стороной с целью обсуждения дальнейшей судьбы военных баз.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Reuters опровергнуть фейк агентства о гибели Асада.