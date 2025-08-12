В результате атаки ВСУ в Горловке убиты два сотрудника скорой

В результате обстрела Горловки украинскими войсками два работника скорой помощи погибли, а водитель получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Согласно заявлению главы городской администрации, вечером в понедельник, 11 августа, в Центрально-Городском районе Горловки беспилотный летательный аппарат, начинённый взрывчаткой, атаковал машину бригады скорой помощи. В результате атаки погибли два человека — фельдшер и санитар. Водитель получил серьезные ранения, за его жизнь борются медики.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии», — написал Приходько.

В результате атаки украинского беспилотника в центре Горловки был нанесён ущерб автомобилю скорой помощи, добавил Приходько.

Ранее сообщалось, что в Почаево под Белгородом от удара дрона ВСУ погибла член УИК Ирина Гребенюк.