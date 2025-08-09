В Почаево под Белгородом от удара дрона ВСУ погибла член УИК Ирина Гребенюк

В результате нападения беспилотного летательного аппарата, совершённого украинскими военными, 9 августа в селе Почаево Белгородской области погибла член участковой избирательной комиссии №518 Ирина Гребенюк. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Говорится, что семья Гребенюк, несмотря на то что их населённый пункт находится в зоне боевых действий, решила остаться в своем селе.

Также сообщается, что с 2012 года женщина работала в участковой избирательной комиссии.

В ЦИК добавили, что во время вражеской атаки также пострадали родители Гребенюк.

«Раненых родителей погибшей бойцы самообороны доставили в больницу», — сообщили представители ЦИК.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ нанес удар по грузовику с животными в Брянской области. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, который перевозил сельскохозяйственных животных. Машина была повреждена, часть животных погибла. Водитель при этом не пострадал.