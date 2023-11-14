В РФ появится маркетплейс с дронами

ГТЛК, которая является подразделением российского Министерства транспорта, собирается начать поставлять гражданские БПЛА через маркетплейс, который появится в РФ в следующем году. Об этом заявили представители компании в ходе выставки «Транспорт России», представив демо-версию проекта, сообщает агентство РБК .

Сообщается, что при помощи маркетплейса можно будет приобретать беспилотные системы различных видов и услуги с их применением. Известно, что будет большое количество категорий услуг и функционала.

Уточняется, что вместе с заказом россияне смогут оформить и нужные документы, например, поставить дрон на учет, зарегистрировать, оформить ОСАГО или зарегистрировать собственность.

Большая часть спроса на дроны, скорее всего, придется на федеральные органы власти и компании, сотрудничающие с государством. В ГТЛК также уточнили, что маркетплейс в первую очередь станет инструментом для госзаказа. Тем не менее в компании ожидают, что маркетплейс привлечет и тех, кто собирается приобрести подобную технику для личного использования.