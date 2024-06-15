В Рязани около 900 нарушителей получили штрафы за парковку на газонах

Почти 900 нарушителей в Рязани привлекли к ответственности за парковку транспортных средств на газонах. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что общая сумма штрафов, назначенных нарушителям, составила 916 тыс. рублей.

Отмечается, что заезд, остановка и стоянка автомобилей на тротуарах, детских игровых и спортплощадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями находится под строгим запретом.

Добавляется, что по цветникам и газонам, расположенных на земельных участках в муниципальной собственности, запрещено ездить на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, скутерах, спецтехнике.