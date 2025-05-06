В Рязани расширен перечень разрешенной в зоне лесов деятельности
Фото: [ru.freepik.com]
В ходе заседания Рязанской городской думы было утверждено внесение изменений в правила землепользования и застройки в городе Рязани. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
Уточняется, что перечень условно разрешенных видов применения территориальной зоны городских лесов и лесопарков дополнен видами «Выставочно-ярмарочная деятельность», «Объекты культурно-досуговой деятельности», «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», «Среднее и высшее профессиональное образование».
Ранее сообщалось, что в Рязанской области установили третий класс пожарной опасности.