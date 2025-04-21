В Рязанской области установили третий класс пожарной опасности

В Рязанской области с минувшего четверга установлен третий класс пожарной опасности. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Уточняется, что с начала этого года в регионе было потушено свыше 600 возгораний травы, огнем уничтожено свыше 1,8 тыс. га.

Отмечается, что в области запрещено посещение лесов, за исключением проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым по лесным дорогам, а также разведение костров, использование мангалов, пиротехники, сжигание сухой травы, въезд транспортных средств в леса, за исключением экстренных служб, служб лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья начал действовать особый противопожарный режим.