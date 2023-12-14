В Рязанской области отремонтировано 230 км региональных дорог в рамках нацпроекта в 2023 году

В уходящем году в Рязанской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 230 км региональных трасс. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что для ремонта использовались современные технологии и материалы, включая метод холодной регенерации дорожного полотна и специальную стыковочную ленту, ля сокращения сроков ремонта и улучшения качества дорог и износостойкости покрытия.

Добавляется, что новые методы применялись при ремонте Северной окружной дороги в Рязани, региональных трасс, входящих в опорную сеть дорог страны, и объекты с интенсивным движением.