В Рязанской области прошел День беременных в детском саду

В селе Демушкино Рязанской области в детском саду при местной школе состоялось мероприятие, посвященное Дню беременных. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Согласно публикации, 7 октября воспитанникам детсада представили интерактивную презентацию с познавательными фактами, полезными рекомендациями и вдохновляющими рассказами о трансформации жизни с приходом материнства. В рамках мероприятия также обсудили важность оказания поддержки и проявления заботы о будущих матерях.

Помимо этого, для дошкольников организовали игру, в которой они смогли почувствовать себя в роли «маленьких мам». Девочек обучали основам ухода за младенцами на примере кукол. Информация о том, какие задачи выполняли мальчики, в сообщении отсутствует.

Ранее сообщалось, что мальчик вернулся из детсада с переломом бедра после падения.