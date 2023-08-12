В Рязанской области проведут модернизацию 30 отделений «Почты России» в селах до конца года

В Рязанской области проведут модернизацию 30 отделений «Почты России», находящихся в селах. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что запланировано провести капремонт, создать условия для маломобильных людей, а также запустить популярные у жителей услуги.

Подчеркивается, что во всех отделениях будет создан «Уголок здоровья», где можно будет самостоятельно измерить артериальное давление и температуру.