В родильном доме в Химках продолжаются работы по капитальному ремонту

Специалисты в роддоме городского округа Химки приступили к внутренней отделке помещений, устройству инженерных сетей, а также вентилируемого фасада. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов проверил ход работ, которые проводят в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». Он рассказал, что в обновленном здании будут оборудованы одно, двух и трехместные палаты совместного пребывания матери и ребенка с индивидуальными санузлами и душевыми. После завершения ремонта медучреждение станет современным акушерским стационаром на 102 койко-мест.

Кроме того, сотрудники подрядной организации наносят облицовку несущих стен и производят монтаж пожарных извещателей и радиаторов отопления. Обновление корпуса планируют завершить до конца года. На данный момент выполнены работы по устройству перегородок, штукатурке и стяжке полов.