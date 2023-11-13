В РОСБИОТЕХе создали вино, которое способствует похудению

Как пишет «Газета.ру» , этот напиток на основе грибов для снижения веса является продуктом собственного производства Российского биотехнологического университета.

Известно, что для его создания ученые взяли за основу уже готовый винный материал. Благодаря ферментации с грибом Eurotium cristatum и обогащению биологическими добавками напиток стал полезнее. Например, для людей, которые склонны к диабетам.

Ведь это вино, как сообщается, улучшает состояние поджелудочной железы. Также оно повышает иммунитет и, что самое приятное для людей с лишним весом, – способствует похудению.

Все потому, что использованный в напитке гриб ускоряет жиросжигание за счет его влияния на метаболические процессы. Причем такое «вино» почти ничем не отличается от обычного – оно сохранило крепкость, аромат и вкус.

Напомним, ранее Нутрициолог Гейман перечислила сладости для снижения веса.