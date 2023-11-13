В РОСБИОТЕХе создали вино, которое способствует похудению
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Как пишет «Газета.ру», этот напиток на основе грибов для снижения веса является продуктом собственного производства Российского биотехнологического университета.
Известно, что для его создания ученые взяли за основу уже готовый винный материал. Благодаря ферментации с грибом Eurotium cristatum и обогащению биологическими добавками напиток стал полезнее. Например, для людей, которые склонны к диабетам.
Ведь это вино, как сообщается, улучшает состояние поджелудочной железы. Также оно повышает иммунитет и, что самое приятное для людей с лишним весом, – способствует похудению.
Все потому, что использованный в напитке гриб ускоряет жиросжигание за счет его влияния на метаболические процессы. Причем такое «вино» почти ничем не отличается от обычного – оно сохранило крепкость, аромат и вкус.
Напомним, ранее Нутрициолог Гейман перечислила сладости для снижения веса.