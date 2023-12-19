В Роскачестве рассказали о популярных мифах о выборе мандаринов
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
По информации Роскачества, оранжевая кожура не свидетельствует о том, что мандарин спелый и сладкий, а веточка с листиком не является показателем свежести плода. Об этом сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что при покупке мандаринов следует обращать внимание на яркую ровную кожицу, где отсутствуют гниль и пятна.
Добавляется, что созревший мандарин при надавливании принимает исходную форму.
Поясняется, что не следует брать плоды, на кожуре которых уже появилась плесень.