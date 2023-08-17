В Роскачестве рассказали об уловках продавцов при распродажах

В Роскачестве рассказали, какими уловками пользуются продавцы при распродажах. В ведомстве сообщили РИА Новости, что покупателям в этот период стоит с особой внимательностью относится к приобретению товара.

«Иногда ритейлеры объявляют о грандиозных скидках. И чем больше скидка, например, 50%, тем более привлекательным выглядит предложение для покупателей. Нюанс в том, что часто такие якобы скидки на деле оказываются сугубо маркетинговым ходом, так как накануне праздников или старта сезонных распродаж продавцы повышают цены, а затем делают на них скидки... В итоге конечная цена со скидкой, в лучшем случае, окажется такой же, что и на старте продаж», – рассказали в Роскачестве.

Также в ведомстве рассказали о так называемом «акционном контрафакте», который представляет собой фальсифицированные товары, продающиеся как заманчивое предложение. При реализации таких товаров недобросовестные продавцы, отметили в ведомстве, могут даже похитить деньги с банковских карт.

Отдельно в Роскачестве прокомментировали распродажи в онлайн-магазинах. В ведомстве также призвали быть внимательными при покупке вещей на маркетплейсах и сравнивать цены на других площадках.

Еще одна уловка при распродажах – искусственное создание дефицита, подчеркнули в Роскачестве. В этом случае на покупателя оказывается давление, из-за чего создается впечатление, что это – последний шанс купить ту или иную вещь.