В России меняют платную медицину: что ждет пациентов с сентября 2026

Пациенты смогут заключать договоры онлайн, а клиники будут обязаны передавать данные об услугах в единую систему здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС .

С 1 сентября 2026 года в России, включая Брянскую область, начнут действовать обновленные правила оказания платных медицинских услуг. Изменения направлены на упрощение оформления и повышение прозрачности взаимодействия между пациентами и клиниками.

Договор можно будет оформить онлайн

Одним из ключевых нововведений станет возможность заключать договор на платные медицинские услуги дистанционно. Пациенты смогут оформлять документы через официальный сайт или мобильное приложение медицинской организации, не посещая клинику лично.

Передача данных в единую систему

Медицинские учреждения будут обязаны передавать сведения обо всех оказанных платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Это усилит контроль и систематизацию медицинской отчетности.

Уточнение условий договоров

Изменяются требования к содержанию договоров. В них должны быть четко прописаны сроки оказания услуг, а не общие формулировки. Это позволит пациентам заранее понимать, когда именно будет оказана медицинская помощь.

Анонимное обращение без паспорта

Для пациентов, желающих получить услуги анонимно, отменяется обязательное указание паспортных данных в договоре. Это упростит оформление платной медицинской помощи в отдельных случаях.