В Пушкинском конфисковали авто у злостного нарушителя ПДД

Пушкинский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении злостного нарушителя правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 26 июля 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле марки «ВАЗ» по улице Боткинская микрорайона Клязьма в городе Пушкино, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояния опьянения.

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на два года. Суд также конфисковал автомобиль подсудимого в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.