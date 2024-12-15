В России могут вернуть талоны на еду

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков выступил за идею о возвращении продуктовых талонов. Об этом сообщает telegram-канал издания «Подъем».

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил, что в регионе введут систему «Социальная карта», по которой жители смогут получать продукты и целые наборы. Ввести такие карточки планируют в 2025 году в качестве поддержки «незащищенных категорий граждан».

В Госдуме поддержали идею и не исключили, что такую могли бы ввести и в других регионах. По словам депутата Аксакова, государство должно выделить компенсацию производителям продуктов питания.

«Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни», — поделился депутат.

Внесут ли инициативу в дальнейшее рассмотрение в Госдуму не уточняется.

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