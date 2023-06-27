В России могут запретить продажу алкоголя в жилых домах

В РФ могут запретить продажу алкоголя в заведениях и магазинах, расположенных в жилых многоквартирных домах.

Как сообщают «Известия», в Госдуму вскоре будет внесен соответствующий законопроект. Авторами инициативы являются депутаты из партии «Единая Россия». В документе предлагается запретить продажу спиртного в магазинах, расположенных в жилых домах.

Внесенный законопроект депутаты объясняют регулярными жалобами со стороны жильцов на подобные заведения. Принятый 3 года назад закон об ограничении деятельности ночных магазинов, реализующих алкоголь, не решил данную проблему. Сейчас депутаты намерены избавиться от подобных магазинов в многоквартирных домах.

Депутат Владимир Кошелев отметил, что данная проблема является очень распространенной в большинстве городов страны.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский считает необходимым срочно принять меры, так как нелегальная реализация спиртного ухудшает еще и криминогенную ситуацию.

Некоторые предприниматели считают, что при вступлении в силу, законопроект только станет препятствием для честного бизнеса и увеличит оборот нелегального алкоголя. Они считают, что депутатам стоит отделять цивилизованный бизнес от полулегального.