В России может появиться единое парковочное пространство

В России озвучили идею о создании в стране общей системы для организации парковок. Такой подход поможет бороться с проблемой, когда машины паркуются где попало, мешая движению пешеходов, автомобилей и работе экстренных служб. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин.

Необходимость единой системы обуславливается увеличением числа автомобилей в городах. Беспорядочная парковка, как отметил Артем Шейкин, приводит к снижению проходимости дорог и создает неудобства для всех участников дорожного движения. Для решения этой проблемы, уверен сенатор, требуются четкие правила, современные цифровые решения и общая координация.

Предлагается начать с законодательного определения понятий «единое парковочное пространство» и «парковочная деятельность». Кроме того, по мнению Шейкина, развитие парковок следует увязывать с развитием общественного транспорта. Если парковки будут планироваться в связке с маршрутами, пересадочными пунктами и удобными остановками, это предоставит людям возможность выбирать наиболее удобный способ передвижения по городу.

