В России может появиться каталог региональных архитектурных образов

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина выступила с инициативой, способной изменить подход к формированию архитектурного облика российских регионов. На заседании Архитектурно-градостроительного совета Подмосковья 25 февраля она предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов России .

По мнению Кузьминой, собранные в одном документе характерные для каждой территории визуальные коды позволят сохранить баланс между общенациональной идентичностью и локальным своеобразием в современной архитектуре. Это особенно актуально в условиях массовой застройки, когда новые микрорайоны зачастую выглядят одинаково в разных концах страны.

Свою позицию главный зодчий Подмосковья обосновала философским взглядом на архитектуру как на «идеологию в камне». Города, здания и общий ансамбль, по её словам, не просто выполняют утилитарные функции, но и передают суть происходивших событий, отражают жизнь и мышление целых эпох.

Примечательно, что Подмосковье уже имеет опыт систематизации архитектурных решений. Ранее для региона был разработан Альбом базовых архитектурных рементов для объектов социальной инфраструктуры, где учитывались местные традиции и орнаменты . Создание общероссийского каталога станет следующим логичным шагом в сохранении культурного кода.