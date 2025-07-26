В Ростове-на-Дону в дни, когда будут проходить торжества в честь Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск, фонтаны временно отключат и осушат, как сообщили в управлении благоустройства и лесного хозяйства города.

Как мы знаем, погружение в фонтаны в День воздушно-десантных войск является одним из обычаев, характерных для участников этого торжества. Однако это создаёт значительные неудобства для окружающих.

Как уточнили местные власти. были приняты во внимание рекомендации МВД России по Ростовской области 27.07.2025 и 02.08.2025.

«Согласно рекомендациям МВД, в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, фонтаны, расположенные на территории города Ростова-на-Дону и находящиеся на балансе Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, будут осушены и отключены», — говорится в сообщении.

В период между указанными датами функционирование фонтанов будет осуществляться в соответствии с обычным графиком.

Исключением станет фонтан «Атланты» на Театральной площади. Это связано с тем, что для его очистки и наполнения чаши и технологической системы требуется много времени, пояснили в ведомстве.