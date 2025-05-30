Виноват в любом случае: что грозит водителю за наезд на выскочившего на дорогу ребенка — как вести себя при ДТП

В летний период дети чаще выходят на улицы и дворы, однако не всегда следят за дорожным движением и могут попасть под машину. В зависимости от тяжести последствий и соблюдения правил дорожного движения (ПДД) водитель может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае ДТП с участием ребенка. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил эксперт Юридической компании Право-Сити Степан Углов.

Ответственность за ДТП с пешеходом

Среди детей и подростков сохраняет популярность опасная игра «Беги или умри», суть которой — перебежать дорогу перед движущимся автомобилем, предупреждают пользователи соцсетей, публикуя видео со школьниками, выскакивающими на проезжую часть. Однако даже внезапный выход пешехода на дорогу не освобождает водителя от ответственности, отметил юрист Углов.

«Вопрос юридической ответственности в ДТП не зависит от возраста пешехода — будь то взрослый или ребенок. Водитель может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий и соблюдения им ПДД», — пояснил эксперт.

Фото: [ istockphoto.com ]

Если водитель нарушил ПДД и это привело к травме пешехода, он может быть привлечен к административной ответственности по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего):

при легком вреде здоровью — штраф от 3 тыс. 750 рублей до 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от года до 1,5 лет;

при средней тяжести — штраф до 37,5 тыс. рублей или лишение прав до двух лет.

Если причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть пешехода, водителю грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств):

до двух лет лишения свободы при тяжком вреде;

до пяти лет — при гибели одного пешехода;

до семи лет — при гибели двух и более.

Фото: [ REGIONS/Александр Смолин ]

«Если водитель находился в состоянии опьянения, не имел или был лишен водительских прав, оставил место ДТП — наказание ужесточается (части 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ). Кроме того, в силу статей 1079 ("Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих”) и 1100 ГК РФ ("Основания компенсации морального вреда”) владелец автомобиля как источника повышенной опасности обязан компенсировать моральный вред пострадавшему даже при отсутствии вины», — подчеркнул юрист.

Что делать в случае ДТП с пешеходом

Также Углов рассказал о порядке действий водителя при наезде на ребенка. В первую очередь автомобилисту нужно остановиться и обеспечить безопасность.

«Заглушите двигатель, включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки (не менее 15 метров в городе и 30 метров за городом). При плохой видимости вне населенных пунктов наденьте светоотражающую одежду. Не перемещайте предметы, связанные с ДТП. Нарушение этих требований влечет административную ответственность по статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием)», — заявил эксперт.

После специалист рекомендовал оценить последствия ДТП и выполнить следующие действия:

«Если пострадал человек, есть травмы или погибший, вызовите скорую и полицию. При необходимости доставьте пострадавшего в ближайшую больницу, предоставьте свои данные и вернитесь к месту ДТП. Зафиксируйте место происшествия (фото, видео и свидетели). За оставление в опасности грозит уголовная ответственность по статье 125 УК РФ», — сказал Углов.

Фото: [ REGIONS/Александр Смолин ]

В случае наличия ущерба только имуществу и разногласий по вопросу оплаты юрист посоветовал зафиксировать все обстоятельства (фото, видео, координаты и повреждения) и вызвать полицию. Если разногласий нет, то участники ДТП могут оформить документы самостоятельно:

через приложение «Госуслуги Авто»;

при условии, что сумма ущерба не превышает 100 000 рублей;

При этом оба участника ДТП должны быть согласны и иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. После эксперт рекомендовал уведомить об аварии страховую компании. Уведомление по ОСАГО делается в сроки, установленные законом, по КАСКО — в сроки, прописанные в договоре страхования. При оформлении ДТП без участия ГИБДД важно правильно заполнить извещение.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Даже если ребенок выбежал на дорогу внезапно, водитель не освобождается автоматически от ответственности. Применение санкций зависит от конкретных обстоятельств: скорости, реакции водителя, места происшествия и тяжести последствий. Самое важное — строго соблюдать ПДД, особенно в местах, где возможно появление детей: дворы, жилые зоны, около школ и площадок», — заключил Углов.

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