В России обновили список иномарок для такси: китайцы вылетят с рынка

В Министерстве промышленности и торговли РФ утвердили актуализированный перечень транспортных средств, которые допускаются к работе в такси. Список сформирован в соответствии с нормами Федерального закона № 220-ФЗ, регламентирующего требования по локализации автомобильной техники. Официальные данные опубликованы в пресс-релизе ведомства, пишет progorodsamara .

Представители министерства отметили, что реестр отечественных автомобилей, отвечающих критериям законодательства о локализации для такси, будет пополняться по мере выхода новых моделей. В приоритете — машины, произведенные в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

В обновленный список вошли следующие наименования:

Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend;

Sollers: SP7, SF1;

Evolute: i-JOY, i-SKY, i-SPACE;

Voyah: Free, Dream, Passion;

«Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;

UMO: модель 5.

Ведомство анонсировало планы по расширению реестра. В ближайшее время в него могут включить кроссоверы Haval Jolion, F7, F7x, а также Tenet T7. Соответствующий законопроект уже передан на рассмотрение в Правительство РФ.

Важное уточнение: положения закона № 220-ФЗ не применяются к автомобилям, которые эксплуатировались в качестве такси до 1 марта 2023 года.

По сравнению с предыдущей версией списка 2022 года, из перечня исключены модели УАЗ и Evolute i-JET. Также исчез Evolute i-Pro, выпуск которого был прекращен в октябре 2022 года. Напомним, что ранее в перечень входили УАЗ «Патриот» и «Хантер», а также Evolute i-Pro и i-JET.

Главными критериями для включения модели в реестр являются соответствие уровня локализации требованиям, предъявляемым для госзакупок, и производство автомобиля в рамках СПИК в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.